Mitweben am Passionsteppich

Ab Aschermittwoch, 22. Februar, bis Palmsonntag, 2. April, heißt es dann für alle, die gern ein Teil des Projekts werden wollen: Ab in die Kirche, ab an den Webstuhl. „Montags bis freitags zwischen 14 und 16 Uhr sowie jeden Samstag von 11 bis 15 Uhr kann mitgewebt werden“, so Pfarrer Matti Fischer von der Elisabethkirche. Am Palmsonntag soll der fertige Teppich dann ausgerollt werden – und nach den Osterfeiertagen wird er in kleinen Teilstücken für den guten Zweck verkauft.