Mochi und Kimchi überleben im Marburger Wald

Das Tierheim vermittelt Mochi und Kimchi nur zusammen. Wer sich für die beiden Kaninchen interessiert, kann sie im Kreistierheim in Cappel im Gewerbegebiet „Im Rudert” kennenlernen. Termine zur Vermittlung können unter der Telefon 06421-46792 (auf Anrufbeantworter sprechen) oder per E-Mail an tierheim@marburg.de vereinbart werden. Das Büro ist freitags, samstags und sonntags von 15 bis 17 Uhr geöffnet.