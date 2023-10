Modellbauausstellung in Moischt 

Marburg-Moischt. Die Modellbaugruppe der Freiwilligen Feuerwehr Marburg-Moischt lädt für Samstag, 21. Oktober, von 12 bis 18 Uhr und Sonntag, 22. Oktober, von 10 bis 17 Uhr zur großen Modellbauausstellung in der Mehrzweckhalle in Moischt ein. Die 1995 gegründete Modellbaugruppe fertigt Stand- und Fahrmodelle aus Bausätzen oder nach eigenen Entwürfen in verschiedenen Maßstäben an und hat Verbindungen zu Modellbaufreunden aus nah und fern. Die Aussteller präsentieren Pkws, Rennfahrzeuge, Lkws, Unimogs, Baufahrzeuge, Kräne, Flugzeuge, landwirtschaftliche Fahrzeuge, Schiffe, Militärfahrzeuge, Feuerwehrfahrzeuge, Polizeifahrzeuge, Rettungsfahrzeuge, Eisenbahnanlagen, Dioramen und vieles mehr als Stand- und Funktionsmodelle in allen Maßstäben. Vorgeführt werden auch die verschiedensten ferngesteuerten Fahrzeuge. Viele Modelle können die Besucher käuflich erwerben. Vor der Mehrzweckhalle sind unter anderem historische Feuerwehrautos im Original ausgestellt. Es gibt Kaffee und Kuchen, warme Speisen und kalte Getränke. Die offizielle Eröffnung findet am Samstag, 21. Oktober, um 11.30 Uhr statt.