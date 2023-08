„Mordlust“ verspricht Nervenkitzel 

Marburg. In intensiver Kammerspiel-Atmosphäre improvisiert das Fast Forward Theatre seine Krimi-Komödie „Mordlust“: Liebenswürdige, faszinierende und auch düstere Gestalten verstricken sich darin in ihre Beziehungsgeflechte. Angetrieben von Liebe und Eifersucht, Hoffnung und Gier schmieden sie große Zukunftspläne und lassen sich zu fatalen Kurzschlusshandlungen hinreißen. Das Theater verspricht Nervenkitzel, Mord und Mitraten – und ein furioses Finale, in dem Kommissar und Publikum den Täter (hoffentlich) hinter Schloss und Riegel bringen. Die Krimi-Komödie „Mordlust“ ist Open Air am Freitag, 25. August, um 19 Uhr auf dem Behring-Gutshof in Marburg, Brunnenstraße 16, zu sehen. Der Eintrittspreis beträgt 16 Euro, ermäßigt 13 Euro (Ermäßigung nach Selbsteinschätzung) oder 20 Euro im Soli-Preis. Vorverkauf und Reservierung über YesTicket (https://www.yesticket.org/events/de/fast-forward-theatre/) oder über das Fast Forward Theatre (Martin Esters, E-Mail mail@fast-forward-theatre.de, Telefon 0171-8025254).