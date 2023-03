Motivationstrainer Janis McDavid macht Mut

Marburg. Wie man Hürden, die einem das Leben in den Weg stellt, überwinden kann, wie man über sich hinauswächst und Unmögliches möglich macht, das zeigt der Motivationstrainer, Blogger und Buchautor Janis McDavid. McDavid wurde ohne Arme und Beine geboren. Sein vermeintliches Handicap ist aber nichts, was ihn einschränkt. Er lebt in seiner eigenen Wohnung, fährt Auto und hält im ganzen Land Vorträge als Motivationstrainer. Die Botschaft zu verbreiten, Individualität als Chance anzusehen, effektiv auf den eigenen Erfolg hinzuarbeiten und sich nicht unterkriegen zu lassen, sind für ihn elementare Grundeinstellungen. Frei nach dem Motto „Geht nicht – gibt’s nicht!“ bereiste er viele Länder aus Abenteuerlust und als Mutmacher sowie im Auftrag von UNICEF. Am Donnerstag, 23. März, um 19 Uhr tritt er im Rahmen einer Mitgliederveranstaltung der Volksbank Mittelhessen im Erwin-Piscator-Haus auf. Die Veranstaltung ist kostenlos und für jeden offen. Eine Anmeldung ist erforderlich auf https://www.vb-mittelhessen.de/mitglieder/mitgliederversammlung-2023.html. Einlass ab 17.30 Uhr.