Motorroller ergänzt die Marburger Museums-Sammlung

Am Sonntag, 18. Juni, kann das Marburger Museum mit seinen mehr als 100 historischen Polizeifahrzeugen von 11 bis 17 Uhr wieder kostenlos besichtigt werden. Und es gibt schon wieder einen Neuzugang, einen Motorroller vom Typ BMW C1 (125 Kubikzentimeter mit 15 PS) der Landespolizei Nordrhein-Westfalen, früher eingesetzt bei der Polizei in Gütersloh. Von 2000 bis 2003 ließ BMW dieses neuartige Fahrzeugkonzept eines überdachten Motorrollers vom italienischen Karosseriebauunternehmen Bertone in Turin montieren. Ein hoher Schwerpunkt des Fahrzeugs und dadurch bedingte Probleme bei der Handhabung des Rollers sowie Qualitätsprobleme beim Material führten bereits 2003 zur Einstellung der Produktion und auch der Erprobung bei den Polizeibehörden. Jetzt ergänzt das Fahrzeug die Sammlung des Museums, deren Macher übrigens auch kleine Teilebörse anbieten. Weitere Öffnungstermine sind am 16. Juli, 3. September (mit Sommerfest und 20-jährigem Jubiläum) und 15. Oktober.