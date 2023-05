Motto gesucht für Christopher Street Day

Marburg. Auch in diesem Jahr soll es in Marburg einen Christopher Street Day (CSD) geben. Am 1. Juli feiert die Stadt ihre bunte und diverse Vielfalt. Dabei soll am frühen Abend demonstriert werden, weil es auf der Welt und in Marburg immer noch Probleme der Akzeptanz gibt. Das Organisationsteam hofft noch auf Unterstützung, daher findet am Samstag, 13. Mai, ab 16 Uhr im Queeren Zentrum in der Liebigstraße ein Mottofindungs-Workshop statt, bei dem alle mitwirken können. Geplant ist auch ein „Marburg take-over“ für den Abend und die Nacht des 1. Juli, bei dem Clubs, Cafés, Kneipen, Restaurants und andere Einkehrmöglichkeiten mitmachen können. Interessierte, die bei der Planung unterstützt werden möchten, nehmen Kontakt auf via E-Mail an csd-marburg@email.de.