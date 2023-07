„Move 35“: Führung durch Info-Markt 

Marburg. Für Blinde und Sehbehinderte bietet die Stadt am Freitag, 14. Juli, von 9 bis 11 Uhr eine Führung durch den Info-Markt zu Marburgs neuem Mobilitäts- und Verkehrsentwicklungskonzept „Move 35“ an. Treffpunkt ist der Eingang Barfüßerstraße 50. Außerdem ist der Info-Markt bis Donnerstag, 13. Juli, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Donnerstag, 13. Juli, ab 18 Uhr wird „Move 35“ in der öffentlichen Sitzung des Bau- und Mobilitätsausschusses im Stadtverordnetensitzungssaal noch einmal vorgestellt. Fragen zum Konzept können über das „Move 35“-Bürgertelefon unter 06421-2012035 oder per E-Mail an move35@marburg-stadt.de gestellt werden. Das Bürgertelefon ist vom 11. bis 21. Juli jeweils montags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr erreichbar. Weitere Infos: www.marburg.de/move35