Muff Potter spielen im KFZ 

Marburg. Zum ersten Mal seit 2009 gibt es wieder ein neues Album von Muff Potter. Mit „Bei aller Liebe“ hat die Indie-Band sich selbst und ihre Liebe zur Musik wiederentdeckt. „Mit Emphase, Dringlichkeit und bissiger Zeitgeist-Diagnostik gelingt Muff Potter eine überwältigende Neupositionierung“, schreiben die Veranstalter. Auf ihrer „Bei aller Liebe”–Tour machen Muff Potter nun am Freitag, 28. April, um 20.30 Uhr auch im Marburger KFZ Station. Tickets kosten 28 Euro plus Gebühr im Vorverkauf oder 34 Euro an der Abendkasse. Einlass ist ab 19.30 Uhr.