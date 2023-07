Marburg. Über das Thema „Schwangerschaft und Geburt im 21. Jahrhundert“ referiert Dr. Siegmund Köhler, Leitender Arzt der Geburtshilfe am Universitätsklinikum Marburg, in reiner Bürgervorlesung am Mittwoch, 12. Juli. In dem Vortrag sollen Mythen rund um Schwangerschaft und Geburt aus der Sicht der Biologie und Medizin aufgelöst werden. Beginn ist um 18 Uhr im Audimax (Raum: +2/0010) des Hörsaalgebäudes B/01, Biegenstraße 14. Es ist keine Anmeldung erforderlich, der Eintritt ist kostenlos. Veranstalter sind das Universitätsklinikum Marburg und der Fachbereich Medizin der Philipps-Universität Marburg.