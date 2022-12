Nadine Bernshausen Mitglied im Städtetag

Nadine Bernshausen, 43 Jahre, studierte in Marburg Rechtswissenschaften. Sie war von 2007 bis 2022 Richterin, zuletzt am Amtsgericht Marburg und stellvertretendes Mitglied am Staatsgerichtshof des Landes Hessen. Seit Januar 2022 ist sie in Marburg Bürgermeisterin.