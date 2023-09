Nächtliche Übung mit Kampfhubschraubern über Marburg geplant

Landkreis Marburg-Biedenkopf. In Teilen Hessens wird die Bundeswehr in den kommenden Nächten Übungsflüge durchführen. Wie das Kampfhubschrauberregiment 36 in Fritzlar ankündigte, sind in der laufenden sowie der folgenden Woche jeweils von Montag- bis Donnerstagnacht Tiefflüge mit dem Kampfhubschrauber Eurocopter Tiger in teilweise weniger als 30 Metern Höhe geplant. „Dabei kann es möglicherweise zu einer erhöhten Lärmbelastung kommen“, hieß es.