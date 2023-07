Marburger Extremschwimmerin umrundet die Insel Jersey

Marburg. Die Extremschwimmerin Nathalie Pohl aus Marburg will am heutigen Dienstag die Insel Jersey zwischen England und Frankreich umrunden, wie auf ihrer Facebook-Seite zu lesen ist. Um das zu schaffen, muss sie 66 Kilometer am Stück schwimmen. Geplant sind rund zwölf Stunden im Wasser. Dessen Temperatur liegt zwischen 14 und 17 Grad.