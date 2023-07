Natur trifft Architektur

Marburg. Der Marburger Kunstverein präsentiert Fotografien von Heike Heuser. Heuser ist Sprecherin der „Blauen Linse Marburg“, einem Zusammenschluss für gestaltende Fotografie, und arbeitet als Fotografin an der Philipps-Universität Marburg. Ihre Arbeiten beschäftigen sich auf abstrakte Weise mit dem Lebensraum und Spannungsfeld von Natur und Architektur – von Anleihen und Gleichartigkeiten zwischen Natur und Architektur in Formen und Farben bis zu den Wechselwirkungen von Naturstrukturen zur Architektur. Die Ausstellung „Abstraktur“ wird am Freitag, 4. August, um 18 Uhr mit einer Einführung von Heike Heuser im Erwin-Piscator-Haus, Biegenstraße 15, eröffnet. Sie ist dort bis zum 29. Oktober im 1. und 2. Obergeschoss zu sehen. Geöffnet ist montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr, außer bei geschlossenen Veranstaltungen.