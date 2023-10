Neue Ausstellung im Marburger VielRAUM

Marburg. Thessa Schmitt präsentiert bis Sonntag, 29. Oktober, im Marburger VielRAUM in der Wettergasse 23 ihre vielseitige künstlerische Arbeit. Neben den von ihr gemalten Bildern stellt sie auch Plakate und Postkarten aus. Ebenfalls zur Ausstellung gehört ein Buch, in dem eine Auswahl ihrer Bilder veröffentlicht ist. Zum Malen angeregt wurde Thessa Schmitt durch einen Besuch einer Hundertwasser-Ausstellung in Wien: „Hundertwassers lebensfrohe Bilder haben mir so gut gefallen, dass ich mich ermutigt fühlte, auch selbst Bilder, die eine farbig, schöne, angenehme Ausstrahlung haben, zu malen“, so Schmitt. Der VielRAUM öffnet von Montag bis Freitag von 11 bis 16 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Weitere Infos erteilt Oberstadtmanagerin Nadine Kümmel, Telefon 06421-2012010, E-Mail oberstadt@marburg-stadt.de.