Neue Therapien für Allergiker

Marburg. Das Allergie-Zentrum Hessen am Uniklinikum Marburg lädt in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Medizin der Philipps-Universität für Mittwoch, 5. Juli, zur Patienten-Informationsveranstaltung ein: Von 18 bis 19.30 Uhr widmen sich verschiedene Referenten dem Themenspektrum „Neue Therapien in der Allergologie“. Die Veranstaltung findet im 4. Obergeschoss des Kaufhaus Ahrens statt. Dr. Stefan Mühlenbein von der Klinik für Dermatologie und Allergologie spricht über „Neurodermitis“. Dr. Monika Bauck, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, referiert über die „Erdnussallergie“. Professor Dr. Oliver Pfaar, Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, richtet den Fokus auf „Polyposisnasii“ (Nasenpolypen) und Julia Föhr, Klinik für Dermatologie und Allergologie, spricht über „Chronische Urtikaria“. Zu allen Themen können Fragen gestellt werden. Eine Anmeldung wird empfohlen bis zum 30. Juni per E-Mail an irena.schueler@uk-gm.de oder telefonisch unter 06421-5862488.