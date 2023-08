Neuer Straßenbelag für Barfüßertor

Marburg. Die Straße Barfüßertor wird neu gedeckt. Zusätzlich zu den Bauarbeiten am Wilhelmsplatz erhält nun auch die Fahrbahn in Richtung Oberstadt eine neue Decke. Dafür nutzt die Stadt Marburg die Sommerferien. Der erste Bauabschnitt der Fahrbahnerneuerung am Barfüßertor wurde bereits 2021 umgesetzt. Jetzt folgt das Straßenstück zwischen Rotenberg und Wilhelmsplatz. Die Arbeiten geschehen unter Vollsperrung – und dauern gut eine Woche vom 10. bis zum 18. August. Die Zufahrt zur Oberstadt und auch zum Rotenberg ist während dieser Zeit nicht über die Straße Barfüßertor möglich.