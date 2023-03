Neuorientierung und Weiterbildung im Beruf

Marburg. Erwerbstätige, die sich neu orientieren wollen oder müssen sowie Personen, die nach einer Familienzeit wieder in den Beruf einsteigen möchten, lädt die Arbeitsagentur Marburg zu einer Informationsveranstaltung ein. Unter der Überschrift „Man lernt nie aus“ sprechen Marion Guder und Claudia Forster über zentrale Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, Weiterbildungsmöglichkeiten und Förderungen. Die Infoveranstaltung der Agentur für Arbeit Marburg in Kooperation mit der VHS Marburg findet am Dienstag, 21. März, von 18.30 bis 19.30 Uhr in den Räumen der Volkshochschule Marburg (Deutschhausstraße 38, Raum 404) statt. Eine Anmeldung für den Kurs 50136 bei der VHS ist bis zum 17. März erforderlich und möglich auf www.vhs-marburg.de. Fragen vorab beantwortet Marion Guder, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Telefon 06421-605204, E-Mail Marburg.BCA@arbeitsagentur.de.