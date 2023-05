Notfallmedizin für alle 

Marburg. Bei einem Kreislaufstillstand zählen die allerersten Minuten. Wenn Ersthelfer sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen, steigen bei Betroffenen die Überlebenschancen. In der Bürgervorlesung am Mittwoch, 24. Mai, um 18 Uhr im Hörsaalgebäude in der Biegenstraße (Audimax, Raum: +2/0010) erläutern Professor Dr. Hinnerk Wulf, die Notärzte Markus Spies und Dr. Dana Spies sowie der Rettungsassistent und Intensivpfleger Stephan Schween, wie Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt und automatische Defibrillatoren angewendet werden. Zudem werden Initiativen vorgestellt, die bei uns im Landkreis die Erstmaßnahmen bei Herzkreislaufstillstand verbessern sollen, so etwa das Projekt „Schüler retten Leben“ oder das Voraushelfermodell. Im Anschluss an die Bürgervorlesung werden für Interessierte Übungsstationen zum praktischen Training vor dem Hörsaal angeboten. Veranstalter sind das Uniklinikum Marburg und der Fachbereich Medizin der Philipps-Universität Marburg.