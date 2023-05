Online-Reihe erklärt neue EU-Taxonomie

Marburg/Kassel. Die neue EU-Taxonomie und die damit zusammenhängenden Berichtspflichten als Teil des Europäischen Green Deal behandelt das kostenfreie Online-Format „Energiewende am Mittag“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) Kassel-Marburg in drei Teilen. Am Mittwoch, 17. Mai, von 12 bis 13 Uhr geht es um den Hintergrund, die Ziele sowie den Umsetzungsstand der EU-Taxonomie. Referent Thomas Nordheim, Nachhaltigkeitsmanager bei der Evangelischen Bank mit Sitz in Kassel, skizziert, was heute bereits auf Unternehmen zukommt und künftig zu erwarten ist. Am Donnerstag, 25. Mai, von 12 bis 13 Uhr stellt Astrid Herrmann, Head of CSR and Sustainable Finance bei der Evangelischen Bank Kassel, die Anforderungen in der Berichterstattung vor. Am Dienstag, 30. Mai, von 12 bis 13 Uhr erläutert Hans-Christoph Reese, wie Unternehmen von Einzelmaßnahmen zu einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie kommen. Dazu stellt der Geschäftsführer der EB-Consult das Instrument der Wesentlichkeitsanalyse vor. Jeweils im Anschluss können Fragen gestellt werden. Anmeldung auf www.ihk.de/kassel-marburg/veranstaltungen.