Online-Training „Sympathiefaktor Stimme“ 

Marburg. „Sympathiefaktor Stimme! Wie meine Stimme den Erfolg meiner Arbeit beeinflusst“, lautet der Titel einer Veranstaltung der Agentur für Arbeit Marburg mit der Atem-, Stimm- und Sprechtrainerin Christel Thomas. Ziel des Online-Trainings ist es, trotz Stress und emotionaler Belastung professionell zu sprechen im Bewerbungsgespräch oder in der täglichen Arbeit. Tipps und Tricks, wie man die eigene Stimme einsetzt, lernen Interessierte am Donnerstag, 15. Juni, von 9.30 bis 11 Uhr. Anmeldung: Kassel.BCA@arbeitsagentur.de, Fragen an Marion Guder, E-Mail Marburg.BCA@arbeitsagentur.de, Telefon 06421-605205.