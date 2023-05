Marburg. Das Referat für Gleichberechtigung, Vielfalt und Antidiskriminierung der Stadt Marburg bietet gemeinsam mit dem „FemKollektiv – Femi(ni)zid(e) sichtbar machen“ einen Workshop zum Thema Femizide an. Die Online-Veranstaltung findet am Montag, 5. Juni, von 14 bis 18 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist bis zum 1. Juni möglich, via E-Mail an gleichberechtigungsreferat@marburg-stadt.de.