Orange spielt in der Waggonhalle

Marburg. Treibende Basslines, World-Beat und Tanz-Rituale: Die Band Orange verspricht Groove und Live-Magie auf der Bühne. Mystische Klangebenen aus elektronischen Flächen und Didgeridoo verbinden sich dabei laut Veranstalter mit einem „weltumspannenden Geflecht aus treibenden Trommelrhythmen und den instrumental anmutenden Vocals von Stimmvirtuose Rainer von Vielen”. Am Samstag, 29. April, um 20 Uhr sind Orange und Rainer von Vielen in der Waggonhalle Marburg zu Gast. Karten kosten 20 Euro plus Gebühr im Vorverkauf oder 26 Euro an der Abendkasse (www.waggonhalle.de). Einlass ist ab 19.30 Uhr.