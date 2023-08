Patrick Heidenreich singt in Marburg

Marburg. Der heimische Pop-/Schlagersänger Patrick Heidenreich kommt zurück in die Waggonhalle Marburg, wo seine Karriere begann. Diesmal mit seiner eigenen Band. Der 31-jährige Sänger und Songwriter ist inzwischen längst bis über die Grenzen Hessens hinaus bekannt. Nach zahlreichen Support-Acts von bekannten Künstlern wie Beatrice Egli, Alexander Eder, Howard Carpendale und vielen weiteren Künstlern möchte Patrick, wie er selbst sagt, „meine Fans mitnehmen, sie mit meinen Songs begeistern, mit den Texten berühren“. Das Konzert beginnt am Samstag, 2. September, um 20 Uhr. Karten kosten 20 Euro plus Gebühr im Vorverkauf und 25 Euro an der Abendkasse.