Peggy March besucht das Marburger Polizeioldtimer Museum

Natürlich musste gleich am Neuzugang, dem Ford Capri, ein Foto gemacht werden, genauso am Porsche 924. Aber insbesondere den BMW 501 und die Polizeiserie „Isar 12“ kannte die Sängerin noch aus der Zeit, als sie in München lebte. Obwohl Peggy March inzwischen seit vielen Jahren wieder in den USA lebt, hat sie immer noch eine besondere Beziehung zu München. An ihrem 75. Geburtstag in diesem Jahr besuchte sie deshalb ebenfalls die bayerische Metropole, um dort ihre Biografie vorzustellen.