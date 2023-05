Marburg. Vom 2. bis zum 10. Juni lädt das „Theater Neben dem Turm“ (TNT) zur vierten Ausgabe von „Nearly Close Enough to Kiss“, einem innerstädtischen Festival mit Performance, Theater und Musik in der Augustinergasse 2, ein. In kleinformatigen 15 Minuten sollen die Zuschauer mit insgesamt elf verschiedenen Beiträgen aus den Bereichen Theater, Performance, Tanz, Musik und Philosophie über eine Woche lang verzaubert und berührt werden. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen telefonisch unter 06421-62582, via E-Mail an kontakt@theaternebendemturm.de, oder vor Ort.