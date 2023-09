Pergolesi und Bach in der Lutherischen Pfarrkirche

Philipp Mathmann ist einer der ganz wenigen Countertenöre in Sopranlage, leitender Oberarzt am Uniklinikum Münster und Opernstar. Er ist unter anderem umjubelter Gast der Händel-Festspiele Göttingen und Halle, der Kölner Philharmonie, der Tonhalle in Düsseldorf, der Frankfurter Oper und vieler weiterer Bühnen und wirkte in zahlreichen Radio- und TV-Produktionen mit. Die gebürtige Marburgerin Franziska Gottwald ist Preisträgerin des Internationalen Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerbs in Leipzig und tritt auf internationalen Bühnen in Seoul, Toulouse, Venedig, Bilbao, Tokio, Basel, am Hessischen Staatstheater Wiesbaden, an der Komischen Oper Berlin und der Semperoper Dresden auf. Das Ensemble „I Porporini“ ist ein auf Barockmusik spezialisiertes sechsköpfiges Ensemble. Gerd Amelung studierte Cembalo, Clavichord und Generalbasspraxis. Neben seinen Engagements in Barockensembles, Assistenzen bei Operninszenierungen und als Leiter von Barockoper-Produktionen ist er auch Dozent. Im Anschluss an das Konzert laden die Marburger Schlosskonzerte zu einem Empfang ein, bei dem sich das Publikum mit den Barockmusikstars austauschen kann. Karten gibt es in drei Kategorien, von fünf bis 39 Euro, mit diversen Ermäßigungen (Kinder bis 14 Jahre sind frei). Tickets sind auf den Portalen ADticket beziehungsweise Reservix (https://marburger-schlosskonzerte.reservix.de/events) und über die üblichen Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse erhältlich. Gutscheine gibt es über die E-Mail-Adresse karten@marburger-schlosskonzerte.de. Weitere Auskünfte: per E-Mail an info@marburger-schlosskonzerte.de oder auf www.marburger-schlosskonzerte.de.