Pfingst-Varieté mit den Barbaren Barbies

Marburg. Die Barbaren Barbies sind ein internationales Zirkus-Kollektiv mit Sitz in Berlin. Mit ihrem Varietéprogramm „A Wild Women Circus“ gastieren die Artistinnen über Pfingsten, vom 25. bis 29. Mai, in der Waggonhalle Marburg. Der Vorhang für die Premiere hebt sich am Donnerstag, 25. Mai, um 20 Uhr. Der Eintritt kostet an diesem Tag 20 Euro plus Gebühr im Vorverkauf und 25 Euro an der Abendkasse (alle weiteren Termine: 23 Euro plus Gebühr im Vorverkauf, 29 Euro Abendkasse). Die Barbaren Barbies widmen sich mit Verve und Wucht den Vorstellungen von Weiblichkeit, sezieren Männerrollen und Frauenbilder mit Humor, Lebensfreude und schockierender Albernheit. Weitere Aufführungen: 26., 27. und 28. Mai, jeweils um 20 Uhr und 29. Mai, um 18 Uhr.