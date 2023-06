Marburg. Für alle Frauen ab 16 Jahren bietet der Verein Wendo Marburg den Wochenendkurs „Selbstbehauptung und Selbstsicherheit“ am 15. und 16. Juli an. Der Wendo-Kurs findet am Samstag von 10 bis 16 Uhr und am Sonntag von 10 bis 14 Uhr statt. Es sind noch Plätze frei! Weitere Informationen und Anmeldung bei Wendo Marburg, Telefon 06421-8891609, E-Mail info@wendo-marburg.de oder online auf www.wendo-marburg.de.