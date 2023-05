Politik diskutiert: Ist Marburg sicher oder nicht?

„Es gibt eine kritische Entwicklung, die Menschen auch so wahrnehmen und die man nicht ignorieren kann“, sagt Dirk Bamberger (CDU) mit Verweis auf die Kriminalstatistik für das Jahr 2022. Dass es in Marburg bei Dunkelheit „No-Go-Areas“ gebe, zumindest Orte, an denen „man sich ungern aufhält“ ließe sich „nicht weg negieren“. Lahnterrassen, Hauptbahnhof, Reitgasse: Seit Monaten, auch im laufenden Jahr, gebe es eine ebenso „reale wie regelmäßige und rohe Gewalt, die Sorge bereiten muss“. Und weil das so ist, solle es ab sofort vom Magistrat Halbjahres-Berichte zur Sicherheitslage geben und die Stadt- wie Landespolizei gestärkt werden.