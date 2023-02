Polizei beendet Klima-Protest in Marburg

Marburg. Klima-Kleber werden erneut in Marburg aktiv: Am Donnerstag, 23. Februar, setzten sich um 16.40 Uhr insgesamt vier Personen auf Höhe der Bushaltestelle auf den Erlenring. Drei Aktivisten klebten sich fest. Die Vier blockierten mit der Aktion die Fahrbahn Richtung stadtauswärts. Die Polizei sperrte die Zufahrt zum Erlenring. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. Ab 19.10 Uhr war der Erlenring wieder in beide Richtungen befahrbar. Das teilt die Polizei mit.