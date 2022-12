Polnische Feuerwehrleute zu Besuch in Marburg-Biedenkopf

Kreisbrandinspektor Lars Schäfer sagte: "Wir konnten unseren Freunden aus Polen die Bandbreite und den Aufbau des zum ganz überwiegenden Teil ehrenamtlich getragenen Brandschutzes in Marburg-Biedenkopf erläutern. Damit haben wir den Austausch auf der fachlichen Ebene, den wir im vergangenen Jahr bei einem Besuch in Polen begonnen haben, jetzt fortsetzen können." Er freue sich darauf, diesen fachlichen Austausch in Zukunft vertiefen zu können.