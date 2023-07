Posaunenklänge in der E-Kirche

Marburg. „Musik zur Marktzeit in der Elisabethkirche“ – unter diesem Motto lädt der Posaunenchor der Elisabethkirche unter Leitung von Birgit Götz für Samstag, 15. Juli, um 11 Uhr in die Elisabethkirche ein. Vor, während oder nach dem traditionellen Wochenend-Einkauf auf dem Markt kann man sich in der Elisabethkirche bei Werken von Giuseppe Sammartini, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Friedrich Veil, Jacob de Haan und anderen „erfrischen“. Das Programm mit verschiedenen musikalischen Farben und Stilen lädt zum Innehalten und Erholen ein. Der Eintritt ist frei.