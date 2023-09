Prävention und Früherkennung im Fokus

Ebenfalls wird es – wie auch schon in den vergangenen Jahren – Veranstaltungen zum Thema „Selbstuntersuchung zur Früherkennung von Brustkrebs“ geben. Drei Veranstaltungen zur Selbstuntersuchung sind geplant: in der Innenstadt, im Waldtal und am Richtsberg. Die Selbstanleitung nimmt etwa 30 Minuten in Anspruch, im Anschluss können Fragen gestellt werden. Die Veranstaltung wird von Gynäkologen des UKGM angeleitet – auch mehrsprachig, damit ebenso den Menschen die Möglichkeit zur Vorsorge gegeben wird, die solche Unterstützungsangebote nur schwer erreichen. Die Untersuchung kann bekleidet und ergänzend anhand von Modellen durchgeführt werden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Der Termin in der Innenstadt findet am Freitag, 13. Oktober, ab 17 Uhr nach Voranmeldung in vertrauensvoller Atmosphäre im Sitzungssaal des Bauamtes im Erdgeschoss, Barfüßerstraße 11, statt. Um eine vorherige Anmeldung wird gebeten per E-Mail an gesund@marburg-stadt.de. Die angeleiteten Selbstuntersuchungen in den Stadtteilen finden für bestehende Frauengruppen statt.