Präventionskonferenz „Gesund altern“ 

Marburg. „Gesund altern“– unter diesem Motto steht die 6. Präventionskonferenz der Initiative „Gesundheit fördern – Versorgung stärken“ am Mittwoch, 12. Juli. Gemeinsam mit dem Gesundheitsamt des Kreises und der „Gesunden Stadt Marburg“ laden Stadträtin Kirsten Dinnebier und Landrat Jens Womelsdorf von 9.30 bis 14 Uhr ins Technologie- und Tagungszentrum, Software Center 3, in Marburg ein. Professor Dr. Regina Brunnett von der Hochschule Fulda spricht über die Lebens- und gesundheitliche Lage älterer Menschen und zeigt dabei verschiedene Aspekte gesundheitlicher Chancengleichheit auf. Von 12.45 bis 14 Uhr finden drei Workshops zu den Themen „Gesund aufwachsen“, „Gesund bleiben“ und „Gesund altern“ statt. Dabei werden Praxisbeispiele zu den jeweiligen Lebensphasen aus Stadt und Landkreis vorgestellt. Anschließend sind die Teilnehmer zur Diskussion eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung bis zum 10. Juli per E-Mail an gsa-aktion@marburg-biedenkopf.de. Weitere Infos zu der Initiative gibt es auf www.marburg-biedenkopf.de/gfvs.