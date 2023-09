Professor aus Marburg schaut auf die aktuellen Corona-Zahlen

Uns allen stecken die Pandemiejahre so sehr in den Knochen, dass wir uns die bange Frage stellen: Geht das jetzt wieder los, stehen uns ein Herbst und ein Winter mit Maske und massenhaften Infektionen bevor?

Das ist schwer zu beurteilen, weil die Datenlage ziemlich dürftig ist - es wird im Vergleich zu vorher wenig getestet. Was wir sagen können, ist, dass sich aktuell die neue EG.5-Variante ausbreitet. Eine bessere Datenlage gibt es bei den stationären Behandlungsfällen. Dort beobachten wir seit Mitte Juli einen kontinuierlichen Anstieg der Fallzahlen auf allerdings niedrigem Niveau. In Asien und Ozeanien, wo derzeit Winter ist, gibt es heftige Infektionswellen, und in den USA warnen die Experten schon vor einer sogenannten "Tripledemic"-Welle mit Covid, Influenza und RSV (Respiratorisches Synzytial-Virus/Anm. d. Red.).