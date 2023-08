Projekte für eine gerechte Zukunft

„Wir sind sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, unserer vielfältigen Angebote in der Oberstadt zu präsentieren“, sagt Arbeit-und-Bildung-Geschäftsführerin Kordula Weber. „Wir wollen ins Gespräch kommen und aufzeigen, wie viele Möglichkeiten es gibt, aus einer schwierigen Lebenssituation herauszukommen“. Im VielRAUM von Arbeit und Bildung geht es aber nicht nur um ernste Themen. An den beiden Samstagen, 19. und 26. August, findet eine große Filz-Aktion des Kunstprojekts „ARTmobil“ statt. „Wir gestalten gemeinsam ein Herz für Vielfalt“, wirbt Kordula Weber für die Aktion, „kommen darüber ins Gespräch und lernen zugleich etwas über einen tollen Werkstoff“. Das Team der Erzieher-Umschulung informiert am Donnerstag, 24. August, über die Ausbildung. Außerdem gibt es eine Aktion für die Jüngsten: „Wir verwandeln dich in ein Tier deiner Wahl“ steht der Ankündigung für das Kinderschminken. Auch diese Aktion läuft wie alle Angebote von 14 bis 17 Uhr.