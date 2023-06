Prostituierte in Bad Endbach mit Schreckschusswaffe bedroht

Mit einer Schreckschusswaffe, wie diese Pistole eine ist, bedroht ein Braunfelser im Juni 2022 zwei Prostituierte in Bad Endbach und will 10.000 Euro erpressen. Dafür muss er nun zunächst in eine Entziehungsanstalt und dann in Haft. Symbolfoto: Uli Deck/dpa (Archiv) (© Uli Deck/dpa (Archiv))