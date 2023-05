Psychedelische Substanzen in der Depressionsbehandlung

Marburg. Psychedelische Drogen wie LSD oder Psilocybin werden weltweit als neue Behandlungsmethoden für depressive Störungen untersucht. In einem Vortrag am Donnerstag, 8. Juni, stellt Dr. Lukas A. Basedow von der Psychotherapie-Ambulanz Marburg (PAM) den aktuellen Stand der Forschung dar und wirft einen kritischen Blick auf die vorläufigen Ergebnisse. Veranstalter ist das „Bündnis gegen Depression Marburg-Biedenkopf“. Der Online-Vortrag beginnt um 19 Uhr auf der Plattform Zoom. Der Direktlink lautet: https://us06web.zoom.us/j/82629748881?pwd=ak9EeTlkNzc2REkzaDNyRWpyejJVQT09 (Meeting-ID: 826 2974 8881, Kenncode: 701735). Im Anschluss an den Vortrag findet wie gewohnt eine Gesprächsrunde statt.