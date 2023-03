Radiogottesdienst kommt aus Marburg

MARBURG. An jedem Sonn- und Feiertag sendet der Deutschlandfunk einen Radiogottesdienst, der weltweit von rund 300.000 Menschen gehört wird. Evangelische und katholische Gemeinden in ganz Deutschland wechseln sich dabei ab. Einmal pro Jahr wird auch ein Gotteshaus im Bereich der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) zum Sendestudio. Am Sonntag, 12. März, geht in der Lutherischen Pfarrkirche in Marburg ein Gottesdienst zum Thema "Geschickt für die Zukunft" live on air.