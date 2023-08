Radweg wegen Rodungsarbeiten gesperrt

Marburg. Auf den Grundstücken neben der Unterführung vom Hermann-Cohen-Weg zur Philosophischen Fakultät der Philipps-Universität befinden sich mehrere Tonnen Brandabfälle. Die Abfälle werden ab Donnerstag, 17. August, geräumt, teilt die Stadt Marburg mit. Die Arbeiten dauern eine Woche bis zum 24. August. In der Zeit muss der Fahrradweg ab der Mensa (Abendroth-Brücke) in Richtung Bahnhof bis zu den Afföllerwiesen voll gesperrt werden. Der Radweg bis zur Unterführung sowie die Unterführung selbst können trotz Sperrung genutzt werden, um zur Philosophischen Fakultät zu gelangen. Die Umleitungsstrecke für den Rad- und Fußverkehr führt auf der gegenüberliegenden Lahnseite über den Geh- und Radweg entlang der Uferstraße und der Anneliese-Pohl-Allee. Die Umleitung ist entsprechend ausgeschildert. Um das vermüllte Gelände zu erreichen und das Material zu beseitigen, muss ein kleiner Teil der Hecke neben dem Radweg entfernt werden. Da die Arbeiten in der Brutzeit stattfinden (1. März bis 30. September), führt die Stadt vor dem Entfernen eine artenschutzrechtliche Kontrolle an der Hecke durch.