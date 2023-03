Raub und Körperverletzung: Teenager in Marburg in U-Haft

Marburg. Schwerer Raub, Körperverletzung, räuberische Erpressung, versuchter Raub – und das alles im Alter von gerade einmal 14 Jahren. Das wirft die Staatsanwaltschaft Marburg einem Teenager vor, der nun in Untersuchungshaft sitzt. Er ist einer von einem Dutzend Teenager und Jugendlicher, die in den vergangenen Monaten wegen verschiedener Gewalttaten in Marburg verhaftet worden sind.