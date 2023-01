Raubopfer in Marburg festgenommen

In der Wohnung durchsuchte der Täter mehrere Sachen und Schränke. Er nahm zwei Geldscheine und mehrere Armbanduhren mit. Die Fahndung der Polizei endete kurze Zeit später am Südbahnhof mit der Festnahme des tatverdächtigen 19-Jährigen. Bei ihm fand die Polizei sowohl die Uhren als auch die Geldscheine. Die Ermittlungen, insbesondere zum genauen Tatablauf in der Wohnung, dauern ebenfalls noch an.