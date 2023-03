Restkarten fürs Rudelsingen

Marburg. Rockklassiker treffen auf Schlager und Chansons, auf Radio-Hits und Opernarien: Das 31. Rudelsingen findet am Dienstag, 14. März, um 19.30 Uhr in der Marburger Waggonhalle, Rudolf-Bultmann-Straße 2a, statt. Es gibt noch Restkarten zum Preis von 14 Euro auf www.rudelsingen.de. Einlass ab 18.45 Uhr. Wie immer begleitet Vorsänger Jörg Siewert gemeinsam mit Steffen Walter am Piano das „Rudel“. Die Texte werden mit einem Beamer für alle gut lesbar an eine Leinwand projiziert.