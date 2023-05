Rilke-Buchvorstellung im Staatsarchiv

Marburg. Die Marburger Literaturwissenschaftlerin Erika Schellenberger hat eine Biografie über Ruth Rilke geschrieben, in der das außergewöhnliche Verhältnis des Dichters Rainer Maria Rilke zu seiner „kleinen großen Ruth“ beleuchtet wird. Das 224 Seiten starke Werk gibt neue Einblicke in Leben und Werk des Dichters und seiner Familie. Es werden auch die verschiedensten Bezüge von Rilke und seiner Tochter zu Marburg oder auch Friedelhausen erwähnt. Am Mittwoch, 31. Mai, um 18 Uhr stellt Erika Schellenberger ihr Buch „Alles behalten für immer – Ruth Rilke“ (2023, Verlag ebersbach & simon) im Landgrafensaal des Hessischen Staatsarchivs Marburg, Friedrichsplatz 15, vor. Der Eintritt ist frei. Zu der Veranstaltung lädt ein die Kulturelle Aktion Marburg – Strömungen in Kooperation mit dem Hessischen Landesarchiv und Hessischen Staatsarchiv und dem Marburger Literaturforum und mit freundlicher Unterstützung durch die Universitätsstadt Marburg und den Fachdienst Kultur.