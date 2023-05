Marburg-Michelbach. Zum siebten Mal heißt es am Samstag, 10. Juni, „Rock im Hof“ in Michelbach: Ab 16 Uhr heizen die Bands Boys on Fire, JerryD und Jens Flach (Warehouse) dem Publikum auf Kallis Hof, Michelbacher Straße, ein. Und als Special Guest kommt die Marburger Reggaeband Rising Fire. Das Catering übernimmt wie gewohnt die Burschen- und Mädchenschaft. Veranstalter ist der Verein Kulturcafé Michelbach. Der Eintritt ist frei.