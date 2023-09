Roland Jankowsky liest in der Waggonhalle Marburg

Marburg. Seit vielen Jahren kennt man den Kölner Schauspieler Roland Jankowsky aus verschiedenen TV-Formaten. Es ist nicht zuletzt sein, manchmal etwas sonderbarer Kommissar Overbeck, der die ZDF-Krimireihe „Wilsberg“ nach über 50 Folgen in 17 Jahren in den Kultstatus erhob, und sich einer großen, immer noch wachsenden Fangemeinde erfreut. Unter dem Motto „Es wird Tote geben – Overbeck reloaded“ trägt der erfahrene Radiosprecher und Vorleser Jankowsky am Mittwoch, 20. September, um 20 Uhr in der Marburger Waggonhalle ausgewählte „kriminelle“ Kurzgeschichten vor. Sein „Alter Ego“ Overbeck scheint auch in diesem Genre präsent, sitzt „uneingeladen“ am Lese-Tisch und kommentiert den Vortrag mit origineller Körpersprache, gelegentlichen Querverweisen und Bonmonts. Karten kosten 18 Euro plus Gebühren im Vorverkauf oder 23 Euro an der Abendkasse. Tickets gibt es auf: https://www.waggonhalle.de/event/roland-jankowsky-es-wird-tote-geben-overbeck-reloaded/