Schattentheater „Hänsel und Gretel“ in der Stadtbücherei 

Marburg. Die Stadtbücherei veranstaltet in Kooperation mit der Sprachkita Karlsbader Weg ein Schattentheater für Kinder ab fünf Jahren. Am Mittwoch, 25. Januar, ist um 15.30 Uhr die Aufführung „Hänsel und Gretel“ zu sehen. Und darum geht es: Wie finden Hänsel und Gretel zurück nach Hause? Als sie einsam und verlassen im Wald suchen, begegnet ihnen eine alte Frau, die sie in ihr Häuschen aus Brot und Kuchen lockt. Sie verspricht ihnen ein so gutes Leben, dass die beiden meinen, „sie wären im Himmel“. Aber die Verlockung wird zu einer großen Gefahr für Hänsel und Gretel … Das Märchen aus der Sammlung der Gebrüder Grimm wird als Schattentheater, mit beweglichen Figuren hinter einem durchsichtigen Schirm, gezeigt. Es ist keine Anmeldung erforderlich und der Eintritt ist frei.