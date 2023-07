Scheherazade erzählt am 1. August 

Marburg. Beim Geschichtenabend im Marburger Lomonossowkeller am Dienstag, 1. August, wird Christine Lander ab 20 Uhr zu Scheherazade. Die Tochter eines Wesirs ist eine der Hauptfiguren in der Rahmenhandlung von „Tausendundeine Nacht“ und webt ihr Wortgewand so geschickt, dass sie einen grausamen Herrscher von seiner Rache an den Frauen heilt. Dabei geht es unter anderem um kluge Papageien, der Kraft des Schicksals und die Macht der Vergebung. Christine Lander ist Dozentin bei der 46. Marburger Sommerakademie für Darstellende und Bildende Kunst, die vom 31. Juli bis 18. August stattfindet. Ihre Erzählung aus dem Märchenbuch „Tausendundeine Nacht“ ist ein Angebot des Begleitprogramms der Sommerakademie. Der Eintritt zum Geschichtenabend im Lomonossowkeller, Markt 7, kostet fünf Euro.