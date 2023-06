Schlösser als Erlebnis- und Lernorte

Marburg. Im Rahmen der Vortragsreihe der Initiative „Die Marburg kann mehr!“ findet nun am Donnerstag, 15. Juni, um 19 Uhr im Panoramasaal des Erwin-Piscator-Hauses die letzte von insgesamt fünf Vortragsveranstaltungen statt. Diesmal geht es um Schlösser als außerschulische Erlebnis- und Lernorte – illustriert am Beispiel der Neuenburg in Sachsen-Anhalt. Sie ist eine der größten Burgen Deutschlands, mit Schloss- und Weinmuseum, Lebensstätte der heiligen Elisabeth, Gastronomie, Mittelalter-Burgfest und mit der „Kinderkemenate“ auch ein frequentierter außerschulischer Erlebnis- und Lernort. Zusammen mit Diana Nauhardt, Museumspädagogin von Schloss Neuenburg, wird die Marburger Museumspädagogin Christiane Peters die Schloss-Erlebnis-Aktivitäten vorstellen. Der Eintritt ist frei. Informationen auf: www.facebook.de/landgrafenschloss